Астрологічний прогноз на 13 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли для побудови чогось нового потрібно обов'язково зламати старе, а це не завжди сприймається з легкістю. Важливо дотримуватися спокою, не реагувати на провокації та не дозволяти втягувати себе в конфлікти.

Символ дня: крокодил макара.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: помаранчевий, коричневий, каштановий.

Щасливі камені дня: чорний нефрит, топаз, крокодиліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі статеві органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, пов'язані з ослабленням імунітету, який необхідно зміцнювати всіма можливими способами: приймати вітаміни, відмовитися від шкідливої їжі та частіше бувати на свіжому повітрі.

Харчування дня: харчуватися бажано помірно, від м'яса й риби потрібно відмовитися, а вживання спиртних напоїв звести до мінімуму.

Стрижка дня: відмовитися потрібно не лише від стрижки, а й від будь-яких інших маніпуляцій із волоссям.

Магія та містика дня: можна коригувати лінію долі – наприклад, переписавши свій гороскоп. Щоправда, зробити це самостійно не вдасться – потрібна допомога професійного астролога.

Сни дня: сни цього дня можуть бути пророчими, тому на них потрібно звернути пильну увагу.

Табу дня: небажано спілкуватися з незнайомими людьми – наслідки можуть виявитися непередбачуваними.

Афоризм дня: "Кожен вчинок – посіяне зерно, незважаючи на те, що врожаю ти можеш не дочекатися" (американська поетеса Елла Вілер Вілкокс).

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