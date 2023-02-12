13 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 13 лютого, в православному календарі день пам’яті святителя Микити. Він жив за часів правління в Київській Русі князя Ізяслава Ярославовича. На жаль, не збереглося точних даних про його життя. Лише відомо, що він досить рано прийняв постриг і довго боровся із диявольськими спокусами. Навіть існує легенда, нібито раз з'явився перед ним біс в образі янгола і сказав перестати молитися, а лише читати священні книги. Так Микита довго жив, поки ігумен Києво-Печерського монастиря не вигнав з його душі бісів.

Після цього випадку став Микита зразковим подвижником. Пізніше його навіть поставили на місце єпископа Новгорода. Багато зробив добрих діянь він за своє життя. Навіть міг гасити пожежі.

На честь святителя 13 лютого в народі святкують Микита-пожежник.

Церковне свято 13 лютого — день пам'яті мучеників-безсрібників Кіра і Іоанна

Кір жив в Олександрії та був лікарем, але людей лікував безкоштовно. Також він проповідував Євангеліє, навернув до Христа багато язичників. Він вважав, що потрібно зцілювати не лише від тілесних, але й від душевних мук. Коли почав цар Діоклетіан гоніння християн, Кір поїхав до Аравійської пустелі, де став відлюдником. Однак навіть там він продовжував зцілювати людей молитвою.

Іоанн жив в той самий час в місті Едесс. І почув він якось про святого Кіра та й захотів його знайти і стати вірним послідовником. Так він і зробив. Почули якось безсрібники, що в Єгипті схопили християнку з її трьома дочками. Поїхали Кір та Іоанн на допомогу, побоюючись, що жінка зречеться Господа від страшних мук. Вони відвідали її у в'язниці, де зміцнили дух. Дізнався про це правитель міста та й заарештував чоловіків. А потім піддав їх страшним мукам та стратив.

Прикмети 13 лютого

Народні прикмети 13 лютого / Фото: Pexels

в снігу риються птахи до сирої погоди;

голосно кричать ворони, будуть хуртовини;

цього дня сталася пожежа — на господарів навели порчу;

люди, які народилися 13 лютого, мають гарну уяву та хист до мистецтва.

Що завтра не можна робити

Цього дня, на думку наших предків, краще не виходити з дому після заходу сонця, бо інакше на людину чекає пристріт і низка невдач. Не варто також розпалювати вогонь — ні в будинку, ні в стосунках з коханою людиною. Не рекомендується 13 лютого сперечатися, сваритися, лаятися.

Що можна робити завтра

В цю дату краще помолитися святителю Микиті, щоб він захистив від бід. А наші предки 13 лютого займалися зміцненням будинку, перевіряли всі конструкції, робили ремонт. Особливу увагу приділяли даху.

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