13 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 13 февраля, в православном календаре день памяти святителя Никиты. Он жил во времена правления в Киевской Руси князя Изяслава Ярославича. К сожалению, не сохранилось точных данных о его жизни. Только известно, что он довольно рано принял постриг и долго боролся с дьявольскими соблазнами. Даже существует легенда, будто раз предстал перед ним бес в образе ангела и сказал перестать молиться, а только читать священные книги. Так Никита долго жил, пока игумен Киево-Печерского монастыря не изгнал из его души бесов.

После этого случая стал Никита образцовым подвижником. Позже его поставили на место епископа Новгорода. Много совершил добрых деяний он за свою жизнь. Даже мог тушить пожар.

В честь святителя 13 февраля в народе празднуют Никита-пожарный.

Церковный праздник 13 февраля – день памяти мучеников-бессеребренников Кира и Иоанна

Корь жил в Александрии и был врачом, но людей лечил бесплатно. Также он проповедовал Евангелие, обратил ко Христу множество язычников. Он считал, что нужно исцелять не только от телесных, но и от душевных мучений. Когда начал царь Диоклетиан гонения христиан, Кир уехал в Аравийскую пустыню, где стал отшельником. Однако даже там он продолжал исцелять людей молитвой.

Иоанн жил в то же время в городе Эдессе. И услышал он однажды о святом Кире и захотел его найти и стать верным последователем. Так он и поступил. Услышали однажды бессеребристы, что в Египте схватили христианку с ее тремя дочерьми. Поехали Кир и Иоанн на помощь, опасаясь, что женщина отречется от Господа от страшных мучений. Они посетили ее в тюрьме, где укрепили дух. Узнал об этом правитель города и арестовал мужчин. А потом подверг их страшным мучениям и казнил.

Приметы 13 февраля

Народные приметы 13 февраля / Фото: Pexels

в снегу роются птицы до сырой погоды;

громко кричат вороны, будут метели;

в этот день произошел пожар — на хозяев навели порчу;

люди, родившиеся 13 февраля, имеют хорошее воображение и талант к искусству.

Что завтра нельзя делать

В этот день, по мнению наших предков, лучше не выходить из дома после заката, потому что иначе человека ждет сглаз и ряд неудач. Не стоит также разжигать огонь – ни в доме, ни в отношениях с любимым человеком. Не рекомендуется 13 февраля спорить, ссориться, ругаться.

Что можно делать завтра

В эту дату лучше помолиться святителю Никите, чтобы он оградил от бед. А наши предки 13 февраля занимались укреплением дома, проверяли все конструкции, производили ремонт. Особое внимание уделяли крыше.

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