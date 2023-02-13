У Ковелі водій напідпитку збив двох дівчат на тротуарі

У суботу, 11 лютого, в місті Ковелі водій у стані алкогольного сп'янінні виїхав на труар і збив двох дівчат у підлітковому віці.

Про це інформує поліція Волинської області.

"33-річний ковельчанин, керуючи автомобілем Hyundai Santa Fe у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на тротуар та здійснив наїзд на двох дівчат, віком 15 та 16 років. Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння на місці, "Драгер" показав 1,13 проміле алкоголю в крові", - йдеться в повідомленні.

Нетверезий водій збив двох дівчат

Нетверезий водій збив двох дівчат

Обидві отримали тілесні ушкодження, їх госіталізували. Транспортний засіб порушника вилучили. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Водієві загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Раніше ми повідомляли про моторошну ДТП на Харківщині, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік. Він помер на місці від отриманих травм.

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