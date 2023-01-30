В Одессе парень снимал флаги Украины: мотив его поступка удивляет

Молодой человек планировал продать флаги на рынке.
В Одессе задержали 22-летнего парня, снявшего с фасадов домов 13 флагов Украины. Он объяснил, что планировал продать флаги на рынке.
Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.
Парня задержал комендантский патруль. Он ночью в Приморском районе Одессы срывал с фасадов домов флаги Украины. Молодому человеку удалось снять 13 флагов.
Одессит удивил объяснением мотива своего поступка. Он заявил, что ночью срывал флаги, чтобы с утра продать их на местном рынке по 50 гривен.
Парню инкриминируют ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Максимальная санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе юноша вышел на площадь возле разбомбленного Драмтеатра с флагом Украины.
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