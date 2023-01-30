Данилов – о вероятном наступлении РФ: "Мы к этому очень мощно готовимся"

По мнению секретаря СНБО, 24 февраля 2022 года была гораздо более сложная ситуация, чем сейчас.

У России есть 150 тысяч войск в резерве для нового наступления на Украину.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона в слоте 1+1.

По его словам, в рамках мобилизации в РФ призвали 300 тысяч – 150 уже отправили на фронт, а еще 150 готовятся на разных полигонах в России и Беларуси.

"Мы понимаем угрозы и вызовы, которые есть перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся. Каждый день президент общается со своими иностранными коллегами по военной помощи и каждый день продолжается работа внутри нашей страны. Да, это для нас вызов, но мы это выдержим, потому что 24 февраля 2022 года было намного сложнее. Тогда мы были наедине со страной-агрессором. Не верили в нашу победу и нашу способность держать удар. Сейчас ситуация совсем другая. Еженедельно появляются новости из разных уголков мира о помощи Украине", – отметил Данилов.

Ранее Алексей Данилов объяснил, можно ли сделать закупки для ВСУ прозрачными в условиях войны.

Новое наступление РФ: что известно

Напомним, по информации издания The Times, Россия объявит новую волну мобилизации в ближайшие недели. В издании пишут, что Кремль планирует набрать в армию 500 тыс. человек и бросить в новое наступление на Украину в апреле.

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин считает, что в 2023 году россияне рассматривают для наступления три сценария.

Военный эксперт Михаил Самусь не исключает, что россияне повторно нападут именно 24 февраля – в годовщину вторжения. Военный эксперт Сергей Грабский разделяет мнение, что новое вероятное наступление армии РФ может прийтись на 24 февраля

По мнению военного эксперта Олега Жданова, наиболее вероятно, что россияне продолжат бросать все силы для захвата Донецкой области. Собственно, это сейчас и делают оккупанты. Ситуация на Донбассе очень сложная.

По словам президента Зеленского, на Бахмутском, Угледарском и других направлениях в Донецкой области проходят постоянные российские штурмы и попытки прорвать нашу оборону. Зеленский отметил, что реванш России на Донбассе не останавливался и усиливается там постоянно.