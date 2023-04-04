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В Одессе раздались повторные взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1222
Время на прочтение
1 мин
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В Одессе раздались повторные взрывы

Фото: ТСН.ua

Воздушная тревога продолжается.

В Одесской области согласно сообщениям мониторинговых каналов снова раздались взрывы.

Местные СМИ также сообщают о ряде взрывов. Предварительно продолжается работа ПВО.

Воздушная тревога продолжается.

Мониторинговые каналы сообщают, что в настоящее время нет угрозы для города. Но спать лучше после отбоя воздушной тревоги.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о "прилете" после взрывов.

Добавим, что ранее в Одессе раздался ряд взрывов.

Заметим, что враг нанес удары по Одессе и району ударными беспилотниками.

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Дата публикации
Просмотры
1222
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