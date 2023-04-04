В Одессе раздались повторные взрывы

Воздушная тревога продолжается.
В Одесской области согласно сообщениям мониторинговых каналов снова раздались взрывы.
Местные СМИ также сообщают о ряде взрывов. Предварительно продолжается работа ПВО.
Воздушная тревога продолжается.
Мониторинговые каналы сообщают, что в настоящее время нет угрозы для города. Но спать лучше после отбоя воздушной тревоги.
Напомним, что ранее СМИ сообщали о "прилете" после взрывов.
Добавим, что ранее в Одессе раздался ряд взрывов.
Заметим, что враг нанес удары по Одессе и району ударными беспилотниками.
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