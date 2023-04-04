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В Одесі пролунали повторні вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1756
Час на прочитання
1 хв
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В Одесі пролунали повторні вибухи

Фото: ТСН.ua

Повітряна тривога триває.

В Одеській області згідно з повідомленнями моніторингових каналів знову пролунали вибухи. 

Місцеві ЗМІ також повідомляють про низку вибухів. Попередньо, триває робота ППО. 

Повітряна тривога ще триває. 

Моніторингові канали повідомляють, що наразі немає загрози для міста. Але спати краще після відбою повітряної тривоги. 

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли про "прильот" після вибухів

Додамо, що раніше в Одесі пролунала низка вибухів

Зауважимо, що ворог завдав ударів по Одесі та району ударними безпілотниками

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