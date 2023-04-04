Враг нанес удары по Одессе и району ударными беспилотниками: возможна вторая волна

Недавно враг поразил Одессу и Одесский район ударными БПЛА.

По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть их сбивание.

Об этом заявил в сообщении Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

"В очередной раз подчеркиваем, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять в общем. Поэтому воздержитесь от комментариев относительно определенных моментов, которые появляются в социальных сетях. Продолжается боевая работа и возможна вторая волна. Поэтому прошу жителей Одесского района не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о "прилете" после взрывов.

Добавим, что ранее в Одессе раздался ряд взрывов.

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