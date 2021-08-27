В Волновахе пылала больница: эвакуировали более ста человек

В Волновахе пылала больница: эвакуировали более ста человек

Причина возникновения пожара устанавливается.

В Волновахе Донецкой области утром 27 августа произошел пожар в подвальном помещении здания поликлиники центральной районной больницы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что задымление наблюдалось в архивном помещении поликлиники ЦРБ. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара.

Были эвакуированы 110 человек, из них 30 человек персонала и 80 человек посетителей.

Пожар ликвидировали, погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

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