В Волновахе пылала больница: эвакуировали более ста человек

Причина возникновения пожара устанавливается.
В Волновахе Донецкой области утром 27 августа произошел пожар в подвальном помещении здания поликлиники центральной районной больницы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что задымление наблюдалось в архивном помещении поликлиники ЦРБ. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара.
Были эвакуированы 110 человек, из них 30 человек персонала и 80 человек посетителей.
Пожар ликвидировали, погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним:
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