В Черновицкой области второй день ищут пропавшего в лесу грибника

Мужчине 60 лет.
В Черновицкой области ищут 60-летнего грибника, который исчез в лесу 25 августа.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что человек исчез в лесу вблизи хутора Фальков Вижницкого района. К поискам грибника присоединились спасатели, полицейские, пограничники и лесники, собаки. Используют квадрокоптер с тепловизором. Впрочем, пока результа нет.
Сейчас исследователи обследовали около 12 квадратных километров площади вглубь леса. Также обошли территорию вдоль горного хребта между хутором Фальков и селом Нижний Шепот.
Как сообщалось, на Прикарпатье 14 августа потерялся во время восхождения на Говерлу 6-летний Алексей Стефанца. Мальчик вблизи поселка Ворохта отстал от группы и заблудился. Нашли ребенка через 30 часов.