В Черновицкой области второй день ищут пропавшего в лесу грибника

В Черновицкой области второй день ищут пропавшего в лесу грибника

Мужчине 60 лет.

В Черновицкой области ищут 60-летнего грибника, который исчез в лесу 25 августа.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что человек исчез в лесу вблизи хутора Фальков Вижницкого района. К поискам грибника присоединились спасатели, полицейские, пограничники и лесники, собаки. Используют квадрокоптер с тепловизором. Впрочем, пока результа нет.

Сейчас исследователи обследовали около 12 квадратных километров площади вглубь леса. Также обошли территорию вдоль горного хребта между хутором Фальков и селом Нижний Шепот.

Как сообщалось, на Прикарпатье 14 августа потерялся во время восхождения на Говерлу 6-летний Алексей Стефанца. Мальчик вблизи поселка Ворохта отстал от группы и заблудился. Нашли ребенка через 30 часов.

Новости Украины: заблудившегося 6-летнего Алексея нашли на соседней с Говерлой горе

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