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В Польше началось тестирование игрового раздела Netflix

В Польше началось тестирование игрового раздела Netflix

На Netflix стартовало тестирование игрового раздела в приложении для Android.

На странице Netflix Polska в Twitter появилось сообщение о начале тестирования игрового раздела в онлайн-кинотеатре. Первыми его участниками станут подписчики Netflix из Польши, использующие приложение сервиса для мобильных устройств на OS Android.

В разделе уже представлены две мобильные игры по мотивам сериала "Очень странные дела" – Stranger Things: 1984 и Stranger Things 3. Для их скачивания пользователям также нужно будет посетить Google Play.

Ранее представители Netflix сообщили, что планируют выпускать собственные игры через онлайн-кинотеатр, при этом стоимости подписки измениться не должна.

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