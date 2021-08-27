В Польше началось тестирование игрового раздела Netflix

На Netflix стартовало тестирование игрового раздела в приложении для Android.

На странице Netflix Polska в Twitter появилось сообщение о начале тестирования игрового раздела в онлайн-кинотеатре. Первыми его участниками станут подписчики Netflix из Польши, использующие приложение сервиса для мобильных устройств на OS Android.

Porozmawiajmy o grach na Netflix. Od dzisiaj użytkownicy w Polsce mogą wypróbować dwie gry mobilne na Androidzie: Stranger Things 1984 i Stranger Things 3. Jesteśmy na wczesnym etapie i mamy jeszcze dużo pracy do wykonania w nadchodzących miesiącach, ale to nasz pierwszy krok. pic.twitter.com/T2QlTH4xoY — Netflix Polska (@NetflixPL) August 26, 2021

Также читайте Осенью на Netflix выйдет аниме-сериал по вселенной League of Legends

В разделе уже представлены две мобильные игры по мотивам сериала "Очень странные дела" – Stranger Things: 1984 и Stranger Things 3. Для их скачивания пользователям также нужно будет посетить Google Play.

Ранее представители Netflix сообщили, что планируют выпускать собственные игры через онлайн-кинотеатр, при этом стоимости подписки измениться не должна.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку