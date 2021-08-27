Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: где будет дождь и туман

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: где будет дождь и туман

В некоторых регионах погода ухудшится 28 августа.

Спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях в некоторых региона страны.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает ГСЧС.

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Ночью 28 августа в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях предупреждают о дожде.

Этой же ночью, а также утром туман прогнозируют на Закарпатье, Прикарпатье, а также восточных и северо-восточных областях. Видимость составит 200-500 м.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что осенью этого года будет преимущественно холодной и дождевой. В сентябре еще будут теплые дни, в начале первого месяца ожидается даже жара.

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