Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: где будет дождь и туман

В некоторых регионах погода ухудшится 28 августа.
Спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях в некоторых региона страны.
Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает ГСЧС.
Ночью 28 августа в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях предупреждают о дожде.
Этой же ночью, а также утром туман прогнозируют на Закарпатье, Прикарпатье, а также восточных и северо-восточных областях. Видимость составит 200-500 м.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что осенью этого года будет преимущественно холодной и дождевой. В сентябре еще будут теплые дни, в начале первого месяца ожидается даже жара.