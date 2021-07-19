Коммунальщики вместе с зеброй отобрали шанс у пешеходов попасть на другую сторону.

В Киеве пешеходный переход перегородили забором. Это произошло в микрорайоне Соцгород.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" за 19 июля.

"Если вы об этом микрорайон еще не слышали — то точно о нем скоро узнаете. Именно здесь располагается один из самых удивительных пешеходных переходов столицы. И видео с ним уже облетело фейсбук. Где пешеходы, переходя дорогу, просто упираются в забор. И просто не знают, куда им дальше идти ", — рассказывает корреспондент "Сніданку" Антон Ночвин.

Отгадка такой диковинки проста: это так киевские коммунальщики решили убрать наземный переход. Но начали они не с зебры. Не со знаков. В первую очередь они здесь установили забор. Сейчас коммунальщики убрали все. Но вместе с зеброй они отобрали шанс у пешеходов попасть на другую сторону.

Отмечается, что здесь ежедневно ходят десятки пешеходов, люди с детскими колясками и велосипедисты. Здесь пролегает маршрут, соединяющий одну часть района с другой. И теперь вместо того, чтобы преодолеть эти 15 метров дороги — всем этим людям нужно вылезать на этот мост.

"Это не просто переход, единственное звено, которое соединяет две важные части района, а теперь, для того, чтобы удобнее было автомобилистам, это единственное звено коммунальщики решили убрать. И теперь ситуация станет опасной. Люди естественно и абсолютно логично начали искать кратчайший и самый удобный путь. Поэтому будут перелезать и переходить. Вместо того, чтобы цивилизованно перейти дорогу. Местные жители уже отправили жалобы на такое решение местной власти ", — рассказал журналист.

Напомним, в Киеве водитель пошел за кофе, а его автобус сам покатился и протаранил автомобиль.

В киевском Соцгороде коммунальщики решили убрать важный пешеходный переход

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