У Китаї стався витік хімікатів: загинуло вісім осіб

Троє потерпілих опинилися у лікарні.

На південному заході Китаю, в провінції Гуйчжоу, стався витік хімікатів.

Про це повідомив телеканал CCTV.

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Інцидент стався у ніч проти 12 червня. Поліція отримала повідомлення про те, що під час розвантажування метилформіату одна людина втратила свідомість. Згодом стало відомо про інших потерпілих. Як наслідок, вісім людей загинули, ще троє постраждали. Вони опинилися у медзакладі.

За попередньою інформацією, витік стався через вивантаження метилформіату з транспортного засобу з номерами провінції Хубей на території підприємства Sanqiang Xingxing Chemical. Причина витоку поки не встановлена. Поліція Китаю розпочала розслідування.

Як повідомлялося, у Сполучених Штатах зійшов з рейок потяг, що перевозив хімікати: добрива і нітрат амонію. Зазначається, що майже тридцять вагонів перекинулися на узбіччя і зайнялися. Над місцем аварії піднялися стовпи їдкого чорного диму. Аварія сталась поблизу містечка Сіблі з населенням 3 тисячі мешканців – частину жителів евакуювали.

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