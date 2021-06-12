В Китае произошла утечка химикатов: погибли восемь человек

Трое пострадавших были доставлены в больницу.

На юго-западе Китая, в провинции Гуйчжоу, произошел утечка химикатов.

Об этом сообщил телеканал CCTV.

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Инцидент произошел в ночь на 12 июня. Полиция получила сообщение о том, что при разгрузке метилформиату один человек потерял сознание. Впоследствии стало известно о других пострадавших. Как следствие, восемь человек погибли, еще трое пострадали. Они оказались в медучреждении.

По предварительной информации, утечка произошла через выгрузки метилформиату с транспортного средства с номерами провинции Хубэй на территории предприятия Sanqiang Xingxing Chemical. Причина утечки пока не установлена. Полиция Китая начала расследование.

Как сообщалось, в Соединенных Штатах сошел с рельсов поезд, перевозивший химикаты: удобрения и нитрат аммония. Отмечается, что почти тридцать вагонов опрокинулись на обочину и занялись. Над местом аварии поднялись столбы едкого черного дыма. Авария произошла возле городка Сибли с населением 3000 жителей — часть жителей эвакуировали.

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