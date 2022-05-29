12 народних прикмет про кімнатні рослини і квіти

В народі існують прикмети, які пов'язані з кімнатними рослинами. А тому, якщо ви хочете не просто прикрасити свій будинок, але й принести в сім'ю добробут, щастя, достаток, варто більше дізнатися про улюблені квіти. Читайте в матеріалі ТСН.ua про народні прикмети, які пов'язані з кімнатними рослинами.

Кактуси

Здавна відомо, що кактуси можуть поглинати шкідливе випромінювання монітора ПК, однак це не всі позитивні властивості цих кімнатних рослин. Також вважається, що вони можуть захистити дім від пограбування. Проте підходить кактус не всім. В народі кажуть, що зовсім юним дівчатам їх заводити не слід - бо вони можуть надовго засидітися без пари, а чоловік потім буде пиячити.

Товстянка ("Грошове дерево")

Напевно немає такої людини, яка б не чула, що товстянка приносить в дім гроші. Однак, щоб досягнути максимального ефекту, рекомендується висаджувати цю рослину в горщик червоного кольору. А на дно не забудьте покласти кілька монет. Також потрібно гарно доглядати за "грошовим деревом". Адже, якщо листочки на ньому будуть дрібними, то в ваших кишенях будуть водитися тільки дрібні гроші. А якщо товстянка не допомагає, варто посадити біля неї плектрантуса. Тепер достаток точно оселиться в вашому домі.

Хлорофітум

В народі цю рослину часто називають "сімейне щастя" або "бризки шампанського". Якщо розставити квіти хлорофітума по квартирі і обприскувати їх - вам забезпечене щасливе і спокійне сімейне життя.

Узамбарська фіалка

Якщо в вашій сім'ї часто виникають конфлікти, варто посадити в квартирі саме цю кімнатну рослину. Вважається, що вона здатна створити сімейне щастя, подарувати затишок, захистити від хвороб. Однак слід пам'ятати, щоб фіалка "працювала" її не можна виставляти на загальний огляд.

Папороть

Здавна вважається, що будь-які види папороті допомагають захистити дім від нечистих сил. А якщо у вашому будинку засохла ця рослина, придивіться до свого оточення. Це означає, що папороть спрацювала і взяла на себе зуроченя.

Бамбук

Народні прикмети про квіти: бамбук / Фото: Pexels

Бамбук в багатьох народів вважається символом достатку, багатства, кар'єрного росту, успіху. Якщо поставити цю рослину на робочому столі, то ви швидко будете просуватися по службовій драбині.

Традесканція

Завдяки цій рослині всі пліткарі раз і назавжди перестануть розносити про вас плітки. Однак, щоб отримати результат, за нею потрібно регулярно доглядати. Обов'язково раз на тиждень протирайте листя та обприскуйте рослину.

Фікус

Він є символом успіху, благополуччя, добра, спокійної атмосфери в домі. Фікус рекомендується ставити на кухні. Тоді ви зможете захистити свою родину від бідності.

Плющ

В народі цю рослину називають "чоловікогон", а тому з нею потрібно бути дуже обережним. Якщо поставити плющ в домі, куди щойно заселилася молода сім'я, можуть виникати сварки, конфлікти. А тому її взагалі не рекомендують вирощувати в квартирі.

Оксаліс

Якщо вам потрібно вирішили проблеми в особистому житті, купуйте саме цю кімнатну рослину. А для отримання максимального ефекту поставте поруч гібіскус. Рекомендується часто спілкуватися з цими квітами, тоді вони будуть "працювати".

Монстера

Народні прикмети про квітів: монстера / Фото: Pexels

В жодному разі не варто ставити поруч з ліжком в спальній кімнаті. Цю рослину вважають "енергетичним вампіром", а тому її рідко дарують. Хоча тим, хто страждає від мігреней, монстера може допомогти. Якщо сісти під монстерою, головний біль пройде.

Цитрусові

Їхні плоди нагадують золото і сонце, а тому в багатьох культурах цитрусові вважають хорошою рослиною для дому. Якщо ви хочете, щоб ваша сім'я жила в достатку, варто посадити саме цитрусові.