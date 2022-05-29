12 народных примет о комнатных растениях и цветах

В народе существуют приметы, связанные с комнатными растениями. А потому, если вы хотите не просто украсить свой дом, но и принести в семью благополучие, счастье, изобилие, стоит больше узнать о любимых цветах. Читайте в материале ТСН.ua о народных приметах, связанных с комнатными растениями.

Кактусы

Издавна известно, что кактусы могут впитывать вредное излучение монитора ПК, однако это не все положительные свойства этих комнатных растений. Также считается, что они могут оградить дом от ограбления. Однако подходит кактус не всем. В народе говорят, что совсем юным девушкам их заводить не следует – потому что они могут надолго засидеться без пары, а мужчина потом будет пьянствовать.

Толстянка ("Денежное дерево")

Наверное, нет такого человека, который бы не слышал, что толстянка приносит в дом деньги. Однако, чтобы добиться максимального эффекта, рекомендуется высаживать это растение в горшок красного цвета. А на дно не забудьте положить несколько монет. Также нужно хорошо ухаживать за "денежным деревом". Ведь если листики на нем будут мелкими, то в ваших карманах будут водиться только мелкие деньги. А если толстянка не помогает, стоит усадить возле нее плектрантуса. Теперь изобилие точно поселится в вашем доме.

Хлорофитум

В народе это растение часто называют "семейное счастье" или "брызги шампанского". Если расставить цветы хлорофитума по квартире и опрыскивать их – вам обеспечена счастливая и спокойная семейная жизнь.

Узамбарская фиалка

Если в вашей семье часто возникают конфликты, стоит усадить в квартире именно это комнатное растение. Считается, что он способен создать семейное счастье, подарить уют, защитить от болезней. Однако следует помнить, чтобы фиалка "работала" ее нельзя выставлять на всеобщее обозрение.

Папоротник

Издавна считается, что любые виды папоротника помогают оградить дом от нечистых сил. А если в вашем доме засохло это растение, присмотритесь к своему окружению. Это значит, что папоротник сработал и взял на себя сглаз.

Бамбук

Народные приметы о цветах: бамбук / Фото: Pexels

Бамбук у многих народов считается символом изобилия, богатства, карьерного роста, успеха. Если поставить это растение на рабочем столе, то вы скоро будете продвигаться по служебной лестнице.

Традесканция

Благодаря этому растению все сплетники раз и навсегда перестанут разносить о вас сплетни. Однако, чтобы получить результат, за ней нужно регулярно ухаживать. Обязательно раз в неделю протирайте листья и опрыскивайте растение.

Фикус

Он символ успеха, благополучия, добра, спокойной атмосферы в доме. Фикус рекомендуется ставить на кухне. Тогда вы сможете оградить свою семью от бедности.

Плющ

В народе это растение называют "мужчиногоном", а потому с ним нужно быть очень осторожным. Если поставить плющ в доме, куда только что заселилась молодая семья, могут возникать ссоры, конфликты. Поэтому ее вообще не рекомендуют выращивать в квартире.

Оксалис

Если вам нужно решить проблемы в личной жизни, покупайте именно это комнатное растение. А для получения максимального эффекта поставьте рядом гибискус. Рекомендуется часто общаться с этими цветами, тогда они будут работать.

Монстера

Народные приметы о цветах: монстера / Фото: Pexels

В любом случае не стоит ставить рядом с кроватью в спальной комнате. Это растение считают "энергетическим вампиром", а потому его редко дарят. Хотя тем, кто страдает мигренями, монстера может помочь. Если сесть под монстерой, головная боль пройдет.

Цитрусовые

Их плоды напоминают золото и солнце, поэтому во многих культурах цитрусовые считают хорошим растением для дома. Если вы хотите, чтобы ваша семья жила в изобилии, следует посадить именно цитрусовые.