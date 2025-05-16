Враг может двинуться на Полтаву и Киев: предупреждение от военного эксперта

ВСУ на фронте / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

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Россия может перейти к новому большому наступлению на всей линии фронта, если не будет договоренностей о перемирии.

Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан для 24 Канала.

По его словам, сейчас ситуация находится в критичном балансе между двумя сценариями.

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«Можно рассматривать два варианта развития событий: первый — кратковременное перемирие, второй — его полный отказ. Если договоренностей не будет, россияне могут попытаться перевести тактические действия в масштабные наступательные операции «, — отметил эксперт.

Такие атаки, по прогнозам Свитана, не будут углублены, но пройдут вдоль всего фронта — там, где удастся накопить силы. Противник постарается действовать в режиме вытеснения, что может стать серьезным вызовом для украинских защитников.

В то же время, перемирие может дать агрессору шанс укрепить резервы. Россия воспользуется паузой, чтобы подтянуть силы поближе к передовой. Среди потенциальных направлений Свитан назвал левый берег Днепра в Запорожской области, а также выход на Полтаву через Сумскую область, что может создать угрозу и Киеву.

« Нам нельзя разрешать россиянам такую оперативную паузу, но другого пути, как договоренности, пока нет. Мы можем победить врага только благодаря качеству вооружения и технологиям, а не численности», — подытожил Свитан.

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Напомним, армия Российской Федерации сосредотачивается на наступлении в направлении четырех ключевых промышленных городов Донецкой области — это Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.