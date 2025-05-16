Ворог може рушити на Полтаву і Київ: попередження від військового експерта

ЗСУ на фронті / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

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Росія може перейти до нового великого наступу на всій лінії фронту, якщо не буде домовленостей про перемир’я.

Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан для «24 Каналу».

За його словами, зараз ситуація перебуває у критичному балансі між двома сценаріями.

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«Можна розглядати два варіанти розвитку подій: перший — короткочасне перемир’я, другий — його повна відмова. Якщо домовленостей не буде, росіяни можуть спробувати перевести тактичні дії в масштабні наступальні операції», — зазначив експерт.

Такі атаки, за прогнозами Світана, не будуть поглибленими, але пройдуть вздовж усього фронту — там, де вдасться накопичити сили. Противник намагатиметься діяти в режимі витіснення, що може стати серйозним викликом для українських оборонців.

Водночас перемир’я може дати агресору шанс зміцнити резерви. Росія скористається паузою, щоб підтягнути сили ближче до передової. Серед потенційних напрямків Світан назвав лівий берег Дніпра в Запорізькій області, а також вихід на Полтаву через Сумщину, що може створити загрозу й Києву.

«Нам не можна дозволяти росіянам таку оперативну паузу, але іншого шляху, як домовленості, наразі немає. Ми можемо перемогти ворога лише завдяки якості озброєння і технологіям, а не чисельністю», — підсумував Світан.

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Нагадаємо, армія Російської Федерації зосереджується на наступі в напрямку чотирьох ключових промислових міст Донецької області — це Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ.