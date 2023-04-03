4 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 4 квітня, в православному календарі день пам’яті священномученика Василя. Жив він у IV столітті, коли правив імператор Юліан Відступник. За свою християнську віру, а також за те, що звинуватив правителя у відступництві, Василя схопили і довго катували. Йому щодня відрізали шматок шкіри. Василь не відмовлявся від своєї віри, тому його тіло проштрикнули залізними прутами. Так він і помер.

Церковне свято 4 квітня — день пам'яті преподобного Ісаакія

Жив він у IV столітті, коли правителем був імператор Валент. Той був прихильником аріанського лжевчення, тому хотів схилити до своєї віри всіх, хто їй противився. Православні церкви тоді закрили, деякі з них перетворили на стайні. Почувши про це, преподобний Ісаакій прийшов до Константинополя, щоб підтримати вірян.

Коли цар вирішив воювати проти готів, то Ісаакій прийшов до нього і просив, щоб той відкрив церкву і помолився Богу перед боєм. Але Валент розсердився і наказав мучити святого. Але ангели його врятували. Валент помер в бою, а Константинопіль облаштували обитель святого Ісаакія. Помер він в глибокій старості.

Прикмети 4 квітня

Народні прикмети 4 квітня / Фото: Pexels

На деревах з'явилося багато павутини — буде поганий урожай.

Навколо сонця під час його сходу червоні кола до хорошого урожаю.

Пливуть сині хмари — буде дощова, але тепла погода.

Що завтра не можна робити

Цього дня не дозволялося прати, а ще прибирати в будинку. Також не варто мести сміття, тому що з ним можна вимести і своє щастя. Не їжте м'яса, адже все ще триває Великий піст.

Що можна робити завтра

В народі 4 квітня називали Василя Теплого. Зазвичай цей день був теплим і сонячним, за що і отримав свою назву. Предки пекли круглі калачі, які нагадували Сонце, роздавали їх сусідам з побажаннями благополуччя.

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