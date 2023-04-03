4 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 4 апреля, в православном календаре день памяти священномученика Василия. Жил он в IV веке, когда правил император Юлиан Отступник. За свою христианскую веру, а также за то, что обвинил правителя в отступничестве, Василия схватили и долго пытали. Ему каждый день отрезали кусок кожи. Василий не отказывался от своей веры, поэтому его тело проткнули железными прутьями. Так он умер.

Церковный праздник 4 апреля – день памяти преподобного Исаакия.

Жил он в IV веке, когда правителем был император Валент. Тот был приверженцем арианского лжеучения, поэтому хотел склонить к своей вере всех, кто противился ей. Православные церкви тогда закрыли, некоторые из них превратили в конюшни. Услышав об этом, преподобный Исаакий пришел в Константинополь, чтобы поддержать верующих.

Когда царь решил воевать против готов, то Исаакий пришел к нему и просил, чтобы тот открыл церковь и помолился Богу перед сражением. Но Валент рассердился и приказал мучить святого. Но ангелы его спасли. Валент умер в бою, а Константинополь обустроили обитель святого Исаакия. Умер он в глубокой старости.

Приметы 4 апреля

Народные приметы 4 апреля / Фото: Pexels

На деревьях появилось много паутины – будет плохой урожай.

Вокруг солнца во время его восхода красные круги к хорошему урожаю.

Плывут синие облака – будет дождливая, но теплая погода.

Что завтра нельзя делать

В этот день не разрешалось стирать, а еще убирать в доме. Также не стоит места мусора, потому что с ним можно вымести и свое счастье. Не ешьте мяса, ведь все еще продолжается Великий пост.

Что можно делать завтра

В народе 4 апреля называли Василия Теплого. Обычно этот день был тёплым и солнечным, за что и получил свое название. Предки пекли круглые калачи, напоминавшие Солнце, раздавали их соседям с пожеланиями благополучия.

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