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Астрологический прогноз на 4 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
52
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 4 апреля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день обмана, соблазна и искушений, которым не только можно, но и нужно противостоять, в противном случае они могут завести очень далеко. Событие, которое на первый взгляд может показаться благоприятным, на деле может сильно разочаровать, поэтому не стоит торопиться с отрицательными выводами. 

Символ дня: крылатый шакал. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6.  

Счастливый цвет дня: сочетание красного и черного. 

Счастливые камни дня: агат, гагат, морион. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания, с которыми необходимо бороться без промедления. 

Питание дня: питание должно быть умеренным, от грибов и мяса нужно отказаться. 

Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться. 

Дачные работы дня: можно работать с почвой: пахать, рыхлить, перекапывать. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для духовной и эзотерической литературы. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи наглядно покажут, на какой стороне – добра или зла – находится человек. 

Табу дня: не стоит играть в азартные игры – даже в "подкидного дурака" можно проиграть много денег. 

Цитата дня: "Раздражает, что в этом мире идиоты полны уверенности, тогда как люди сознательные полны сомнений" (Бертран Рассел). 

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Дата публикации
Просмотры
52
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