Астрологический прогноз на 4 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день обмана, соблазна и искушений, которым не только можно, но и нужно противостоять, в противном случае они могут завести очень далеко. Событие, которое на первый взгляд может показаться благоприятным, на деле может сильно разочаровать, поэтому не стоит торопиться с отрицательными выводами.

Символ дня: крылатый шакал.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: сочетание красного и черного.

Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания, с которыми необходимо бороться без промедления.

Питание дня: питание должно быть умеренным, от грибов и мяса нужно отказаться.

Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться.

Дачные работы дня: можно работать с почвой: пахать, рыхлить, перекапывать.

Магия и мистика дня: день благоприятен для духовной и эзотерической литературы.

Сны дня: сновидения нынешней ночи наглядно покажут, на какой стороне – добра или зла – находится человек.

Табу дня: не стоит играть в азартные игры – даже в "подкидного дурака" можно проиграть много денег.

Цитата дня: "Раздражает, что в этом мире идиоты полны уверенности, тогда как люди сознательные полны сомнений" (Бертран Рассел).

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