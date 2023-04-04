День веб-мастера в 2023 году: поздравление на профессиональный праздник

Хоть это и неофициальный праздник, но также и отличная возможность поздравить тех, кто связан с профессией веб-мастер. ТСН.ua подобрал для вас приветствие на день веб-мастера в 2023 году.

Веб-мастер – относительно новая профессия, которая быстро стала достаточно востребованной и популярной. Впервые о ней заговорили в 1992 году и с тех пор сфера настолько разрослась, что даже появился отдельный профессиональный праздник – день веб-мастера.

Хоть оно и неофициальное, но всегда приятно дарить тёплые слова родным и друзьям. Празднуют день веб-мастера всегда 4 апреля. Дата появилась неслучайно: в дате закодирована популярная ошибка 404 (или "Not Found"), появляющаяся на странице сайта, если сервер не может найти данные по запросу пользователя. А еще в этот день отмечают Международный день интернета.

День веб-мастера: поздравления в стихах и прозе

Поздравляю с Днем веб-мастера и желаю потрясающих идей, прекрасного настроения, невероятных успехов, творческих замыслов, блестящих побед, грандиозных планов, верного нрава, отличной работы и личного благополучия.

День веб-мастера / Фото: ТСН.ua

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Веб-мастер знает все в мире новинок,

Он делает шедевры из картинок,

Он дарит нам в сети познания,

Ему мы в праздник пожелаем признания.

Здоровье и во всем успехе,

Работать с юмором и смехом,

Чтобы везение сидело на плече,

И деньги, чтобы непрерывно текли!

День веб-мастера / Фото: ТСН.ua

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Достопочтенные веб-мастера, поздравляем вас, повелителей кабелей и вай-фая с профессиональным праздником! Желаем, чтобы все данные передавались без потерь, а разрывы на линии были так редки, что все считали бы их просто мифом. С праздником вас.

День веб-мастера / Фото: ТСН.ua

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Полжизни в интернете

Веб-мастера проводят

И времени на отдых

Иногда не находят,

В их праздник мы желаем

Изобилия и удачи,

Пусть жизнь будет счастливой,

Решатся все задачи!

День веб-мастера / Фото: ТСН.ua

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Сегодня мы приветствуем всех, кто связан с созданием и поддержкой веб-сайтов. Всем веб-мастера в их профессиональный праздник желаем адекватных заказчиков, быстрых серверов, уникального контента, а также невероятного личного счастья и вдохновения для работы.

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