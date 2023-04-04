День веб-майстра 2023 року: привітання на професійне свято

Хоч це і неофіційне свято, але також і чудова можливість привітати тих, хто пов'язаний з професією веб-майстер. ТСН.ua підібрав для вас привітання на день веб-майстра 2023 року.

Веб-майстер — відносно нова професія, яка швидко стала досить затребуваною та популярною. Вперше про неї заговорили 1992 року і з тих пір сфера настільки розрослася, що навіть з'явилося окреме професійне свято — день веб-майстра.

Хоч воно і неофіційне, але завжди приємно дарувати теплі слова рідним та друзям. Святкують день веб-майстра завжди 4 квітня. Дата з'явилася невипадково: в даті закодована популярна помилка 404 (або "Not Found"), яка з'являється на сторінці сайту, якщо сервер не може знайти дані на запит користувача. А ще цього дня святкують Міжнародний день інтернету.

День веб-майстра: привітання у віршах та прозі

Вітаю з Днем веб-майстра і бажаю приголомшливих ідей, чудового настрою, неймовірних успіхів, творчих задумів, блискучих перемог, грандіозних планів, вірної вдачі, відмінної роботи та особистого благополуччя.

День веб-майстра / Фото: ТСН.ua

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Веб-майстер знає все у світі новинок,

Він робить шедеври з картинок,

Він дарує нам в мережі пізнання,

Йому ми в свято побажаємо визнання.

Здоров’я і у всьому успіху,

Працювати з гумором і сміхом,

Щоб везіння сиділо на плечі,

І гроші щоби безперервно текли!

День веб-майстра / Фото: ТСН.ua

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Вельмишановні веб-майстри, вітаємо вас, повелителів кабелів і вай-фая з професійним святом! Бажаємо, щоб усі дані передавалися без втрат, а розриви на лінії були такі рідкісні, що всі вважали б їх просто міфом. Зі святом вас.

День веб-майстра / Фото: ТСН.ua

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Півжиття в інтернеті

Веб-майстри проводять

Та часу на відпочинок

Часом не знаходять,

У їхнє свято ми бажаємо

Достатку та удачі,

Нехай життя буде щасливим,

Вирішаться всі задачі!

День веб-майстра / Фото: ТСН.ua

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Сьогодні ми вітаємо всіх, хто пов’язаний зі створенням і підтримкою веб-сайтів. Усім веб-майстрам у їхнє професійне свято бажаємо адекватних замовників, швидких серверів, унікального контенту, а також неймовірного особистого щастя й натхнення для роботи.

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