Астрологічний прогноз на 4 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день ошуканства та спокус, яким не тільки можна, а й потрібно протистояти, інакше вони можуть завести дуже далеко. Подія, яка на перший погляд може здатися сприятливою, насправді може розчарувати, тому не варто поспішати з негативними висновками.

Символ дня: крилатий шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: поєднання червоного та чорного.

Щасливе каміння дня: агат, гагат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: можуть загостритись хронічні захворювання, з якими необхідно боротися без зволікання.

Харчування дня: харчування має бути помірним, від грибів та м'яса потрібно відмовитись.

Стрижка дня: від стрижки краще утриматись.

Дачні роботи дня: можна працювати з ґрунтом: орати, розпушувати, перекопувати.

Магія та містика дня: день сприятливий для духовної та езотеричної літератури.

Сни дня: сновидіння цієї ночі наочно покажуть, на якому боці – добра чи зла – перебуває людина.

Табу дня: не варто грати в азартні ігри — навіть у "підкидного дурня", можна програти багато грошей.

Цитата дня: "Дратує, що в цьому світі ідіоти сповнені впевненості, тоді як люди свідомі сповнені сумнівів" (Бертран Рассел).

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