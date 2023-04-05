6 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 6 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Захарія. Він був постником в Дальніх печерах в Києво-Печерській лаврі, відрізнявся тим, що міг бачити бісів та ангелів в своїх видіннях. Також їв лише насіння та овочі після заходу сонця, пив воду.

Церковне свято 6 квітня — день пам'яті святителя Артемія Солунського

Про життя Артемія відомо дуже мало. Жив він в Селевкії Пісідійській (Мала Азія), де і народився. Був дуже моральним та побожним. Коли ті місця відвідував апостол Павло, то він призначив Артемія першим єпископом міста. На думку Павла, саме цей чоловік був гідним посади, тому що ніколи не помилявся. Все своє життя Артемій мудро керував приходом і свято вірив в Бога. Помер в глибоків старості.

Прикмети 6 квітня

Народні прикмети 6 квітня / Фото: Pexels

Йде сніг — буде хороший урожай гречки.

Вранці роса — вродить просо.

Тепла ніч на теплу весну.

Почав співати зяблик, варто чекати на прохолодну погоду.

Що завтра не можна робити

Цього дня заборонено було ходити в гості, запрошувати когось до себе і розпочинати ремонт. Вірили, що інакше можна винести зі своєї оселі удачу. Грішним заборонялося йти до церкви, спочатку потрібно було покаятися в усіх своїх гріхах.

Що можна робити завтра

Дівчата, які хотіли знайти свого нареченого, повинні були вистояти богослужіння, яке тривало всю ніч. А якщо хтось не впевнений в своїх почуттях, то вірили, що цього дня потрібно було уникати коханого.

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