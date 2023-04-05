6 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 6 апреля, в православном календаре день памяти преподобного Захария. Он был постником в Дальних пещерах в Киево-Печерской лавре, отличался тем, что мог видеть бесов и ангелов в своих видениях. Также ел только семена и овощи после заката, пил воду.

Церковный праздник 6 апреля – день памяти святителя Артемия Солунского

О жизни Артемии известно очень мало. Жил он в Селевкии Писидийской (Малая Азия), где и родился. Был очень нравственным и набожным. Когда эти места посещал апостол Павел, он назначил Артемия первым епископом города. По мнению Павла, именно этот мужчина был достойным должности, потому что никогда не ошибался. Всю свою жизнь Артемий мудро управлял приходом и свято верил в Бога. Умер в глубокой старости.

Приметы 6 апреля

Народные приметы 6 апреля / Фото: Pexels

Идет снег – будет хороший урожай гречихи.

Утром роса – уродит просо.

Теплая ночь на теплую весну.

Начал петь зяблик, стоит ждать прохладную погоду.

Что завтра нельзя делать

В этот день было запрещено ходить в гости, приглашать кого-то к себе и начинать ремонт. Верили, что иначе можно вынести из своего дома удачу. Грешным запрещалось идти в церковь, сначала нужно было покаяться во всех своих грехах.

Что можно делать завтра

Девушки, которые хотели найти своего жениха, должны были выстоять богослужение, продолжавшееся всю ночь. Если же кто-то не уверен в своих чувствах, то верили, что в этот день нужно было избегать любимого.

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