Розовое полнолуние 6 апреля 2023: гороскоп для всех знаков зодиака

Такое название придумали индейцы Северной Америки и назвали полную Луну в апреле в честь цветка – шиловидного флокса. Именно в этот период цветок начинает цвести.

На самом деле Луна не станет розового цвета – она будет обычной. Однако его влияние, с точки зрения астрологии, может оказаться необычным.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака на период розового полнолуния ниже:

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Отложите ваше желание творить на несколько недель. Сейчас лучше заняться планированием года, расписывайте цели и позвольте переменам просто происходить.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Скоро придет время сиять. Но во время ретроградного Меркурия сфокусируйте ваши желания на концентрации собственных ресурсов. Пора действовать еще не пришло, накапливайте собственные ресурсы, чтобы потом смело двигаться вперед. Загляните внутрь себя, чтобы обрести прочность.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Исцелитесь от боли прошлого, чтобы иметь возможность двигаться дальше. Не ешьте себя изнутри. Перестаньте гоняться за прошлым. Сейчас оно вам не нужно, поэтому – овладите собой.

РАК (22 июня-22 июля)

Найдите целостность и сосредоточьтесь на задачах, которые вы поставили перед собой. Ищите справедливые выходы из сложившейся ситуации.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Найдите внутри себя внутреннюю красоту и светлую. Именно они озарят вам движение дальше. Доверяйте своим внутренним чувствам и чувствам.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Поработайте над своей сексуальностью, обратите внимание на вполне материальные удовольствия этого мира. Задумайтесь над вашими увлечениями.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Пора заявиться о независимости и сепарироваться от людей, которые не дают вам полноценно жить и развиваться. Исследуйте природу своих поступков.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Ищите баланс как внутри себя, так и снаружи. Ищите новые пути по делу, которое приносит вам средства и удовольствие. Освойте свои стремления.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Пора наслаждаться. Разожгите внутри себя внутренний огонь страсти и заставьте его палаты наружу. Следует увидеть аспекты удовлетворения в своей жизни.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Будьте творческими. В скором времени вы почувствуете нашествие успеха. Просто доверяйте своей интуиции и она приведет вас куда следует.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Сложный период уже позади, хотя вы, возможно, до сих пор ощущаете последствия. Но не волнуйтесь, – радостные победы уже впереди.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Посмотрите внутрь себя и осознайте, что вы действительно хотите делать сейчас. Возможно, это стряпня, а возможно, пора побыть наедине и начать вести дневник.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Ретроградный Меркурий закончился. Собрали вам советы, что нужно делать.

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