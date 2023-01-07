8 січня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 8 січня, в православному календарі Собор Пресвятої Богородиці. Віряни цього дня вшановують пам'ять Діви Марії, яка стала Божою Матір'ю. Християни згадують про те, як сім'я після народження немовляти втікала до Єгипту, тому що цар Ірод хотів погубити його.

Також віряни згадують цього дня і святого Йосипа, який був чоловіком Діви Марії, а ще святого апостола Якова, який був братом Спасителя.

На честь пам'яті святих серед наших предків 8 січня існувало народне свято, яке носило назво "Бабині каші".

Церковне свято 8 січня — день пам'яті священномученика Євфимія

Жив він за часів правління візантійського царя Костянтина Багрянородного. Євфимій був єпископом Сардійським, а також відомим поборником християнської віри. Кілька разів посилали його на далекий острів, адже правителі часто виступали за іконоборство, проти якого він боровся.

Востаннє його відіслали на острів Крит, де довго та тяжко мучили. Євфимій не витримав тортур і помер мученицькою смертю.

Прикмети 8 січня

Народні прикмети 8 січня / Фото: Pexels

сніг почав липнути до рук — чекайте на теплу погоду;

північний вітер до швидких морозів;

співають птахи на заморозки вночі;

збираються в зграї ворони — будуть хуртовини.

Що завтра не можна робити

Дуже важливо відмовитися від фізичної роботи 8 січня, особливо, якщо вона тяжка і брудна. Не варто також сваритися з рідними, тому що можна надовго застрягнути в цьому конфлікті. За народними повір'ями краще не купувати цього дня мотузку, тому що можна накликати на себе біду. Не варіть і не пийте кисіль, тому що вдома з'явиться небіжчик.

Що можна робити завтра

В народі 8 січня називали "Бабині каші" або "Повитухи". Так за старих часів називали жінок, які допомагали народити дитину. Вважалося, що повитуха повинна бути тихою і доброю, не сварливою. Часто вибирали жінок з темним кольором очей. 8 січня ходили в гості до повитух, приносили частування. Також намагалися викинути з дому весь мотлох, щоб прийшло на його місце щастя. А щоб дитина росла здоровою та щасливою, 8 січня піднімали її над головою і молилися до святих, просячи захисту.

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