Кілька областей в Україні "почервоніли" через повітряну тривогу: мапа

У ніч проти 8 січня 2023 року низку українських областей охопила повітряна тривога.
Близько 4 ранку 8 січня 2023 року в низці українських областей була оголошена повітряна тривога.
Повітряна тривога на сході та в центральних областях.
Йдеться про Донецьку, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську та тимчасово окупований Крим.
Наразі причина оголошення повітряної тривоги невідома. Наразі про польоти ворожих ракет або дронів не йдеться. Активності тактичної авіації не спостерігається.
Водночас не слід забувати про особисту безпеку: пройдіть в найближче укриття або скористайтеся правилом "двох стін".
Обстріли 7 січня
Загалом ніч проти 8 січня видалася досить напруженою.
Унаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік. Навіть на Різдво ворог не припиняє терор мирного населення.
Також у Херсоні пролунали вибухи. Детальної інформації від офіційної влади про вибухи наразі немає.
До того ж війська РФ обстріляли Краматорськ, Костянтинівку та Курахове, є руйнування.
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