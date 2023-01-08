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Кілька областей в Україні "почервоніли" через повітряну тривогу: мапа

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Кілька областей в Україні "почервоніли" через повітряну тривогу: мапа

У ніч проти 8 січня 2023 року низку українських областей охопила повітряна тривога.

Близько 4 ранку 8 січня 2023 року в низці українських областей була оголошена повітряна тривога. 

Повітряна тривога на сході та в центральних областях. 

Йдеться про Донецьку, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську та тимчасово окупований Крим. 

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Наразі причина оголошення повітряної тривоги невідома. Наразі про польоти ворожих ракет або дронів не йдеться. Активності тактичної авіації не спостерігається.

Водночас не слід забувати про особисту безпеку: пройдіть в найближче укриття або скористайтеся правилом "двох стін". 

Обстріли 7 січня

Загалом ніч проти 8 січня видалася досить напруженою. 

Унаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік. Навіть на Різдво ворог не припиняє терор мирного населення. 

Також у Херсоні пролунали вибухи. Детальної інформації від офіційної влади про вибухи наразі немає. 

До того ж війська РФ обстріляли Краматорськ, Костянтинівку та Курахове, є руйнування

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Дата публікації
Перегляди
678
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