Кілька областей в Україні "почервоніли" через повітряну тривогу: мапа

У ніч проти 8 січня 2023 року низку українських областей охопила повітряна тривога.

Близько 4 ранку 8 січня 2023 року в низці українських областей була оголошена повітряна тривога.

Повітряна тривога на сході та в центральних областях.

Йдеться про Донецьку, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську та тимчасово окупований Крим.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Наразі причина оголошення повітряної тривоги невідома. Наразі про польоти ворожих ракет або дронів не йдеться. Активності тактичної авіації не спостерігається.

Водночас не слід забувати про особисту безпеку: пройдіть в найближче укриття або скористайтеся правилом "двох стін".

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Обстріли 7 січня

Загалом ніч проти 8 січня видалася досить напруженою.

Унаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік. Навіть на Різдво ворог не припиняє терор мирного населення.

Також у Херсоні пролунали вибухи. Детальної інформації від офіційної влади про вибухи наразі немає.

До того ж війська РФ обстріляли Краматорськ, Костянтинівку та Курахове, є руйнування.

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