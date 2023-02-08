9 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 9 лютого, в православному календарі — день пам’яті мучениці Аполлонії. Вона була дияконесою та старою дівою. Жила приблизно в 248 і 249 роках. Була ревною християнкою і за часів правління імператора Декія піддалася за свою віру гонінням. Свята була схоплена язичниками, які довго її катували — вибили зуби, били по обличчю. Потім почали погрожувати спалити її живцем на багатті, якщо вона не вклониться язичницьким богам. Аполлонія відмовилася і відійшла вбік, щоб помолитися Христу, а сама просто стрибнула у вогонь.

Мучениця Аполлонія вважається покровителькою стоматологів, тому 9 лютого вони святкують своє професійне свято.

Церковне свято 9 лютого — день перенесення мощів Іоана Златоуста

Іоана Златоуста вважають одним із головних Вселенських Святителів поруч із Григорієм Богословом та Василієм Великим. Народився святий близько 347 року та отримав дуже хорошу освіту. Хрестився у віці 20 років, а через три роки став читцем у церкві. Пізніше почав навчатися у святих подвижницького способу життя.

386 року святого Іоана поставили пресвітером, тому він почав проповідувати Слово Боже. Саме за красномоство отримав від людей прізвисько Златоуст. Після смерті архієпископа Константинопольського Іоана поставили для служіння на кафедрі. Кошти, які збирали тоді на лікування архієпископа, він вирішив віддати на утримання лікарень.

Іоан намагався все життя допомагати нужденним. Він проповідував християнство і зміцнював віру людей. 406 року через страшну хворобу був прикутий до ліжка та невдовзі помер. Згодом його мощі були перенесені до Константинополя.

В народі на честь святого 9 лютого святкують Златоустів день.

Прикмети 9 лютого

Народні прикмети 9 лютого / Фото: Pexels

низько пливуть хмари — до сильного холоду;

запітніли вікна — зіпсується погода;

цього дня заметіль — літо буде родючим;

собака лягає на сніг — буде хуртовина.

Що завтра не можна робити

Не варто мити голову, тому що можна потім захворіти. Церква забороняє сваритися, лаятися і з'ясовувати стосунки. Не рекомендується нічого купувати, тому що придбана річ не принесе радості.

Що можна робити завтра

Особливо трепетно цього дня наші предки ставилися до вогню в печі. Біля полум'я збиралася вся родина, щоб кожен її член був щасливим і здоровим впродовж усього року.

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