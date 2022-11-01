Чи здорожчає пальне в листопаді: прогнози експерта

Читайте в матеріалі ТСН.ua, чого варто очікувати від цін на пальне в листопаді 2022 року.

Сергій Куюн, керівник консалтингової групи А-95, розповів, чи будуть ціни на пальне в Україні зростати в останній осінній місяць 2022 року.

Він зазначив, що значного зростання вартості пального українцям очікувати не варто. Адже таке здорожчання не вигідне ні операторам українського паливного ринку, ні європейським постачальникам.

Якщо ціна підвищиться, це автоматично знизить попит на бензин, дизель або автогаз. Тому заробити в таких самих обсягах, як у жовтні, не вдасться. Як підсумок, постачальники в такому разі не лише втратять гроші. Значно збільшиться і термін зберігання пального в сховищах.

Сергій Куюн зауважив: "Сьогодні ми бачимо, що світ об'єднався і намагається утримувати ціни на ринку. Підвищення цін створює дискомфорт кінцевим споживачам, і вони починають економити на купівлі пального".

Скільки коштує пальне на українському ринку сьогодні

Середня вартість бензину А-95+ в Україні сьогодні становить приблизно 50,05 грн/літр. Бензин А-95 продають в середньому за 49,30 грн/літр, а бензин А-92 - за 47,84 грн/літр. Дизпаливо українці можуть придбати за 53,74 грн/літр, а автогаз - за 28,34 грн/літр. Всі дані можна знайти на порталі Auto.ria:

Скільки коштує пальне на українському ринку сьогодні / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, в США назріває криза дизельного пального. Адже запаси цього ресурсу нині перебувають на найнижчому рівні від 1993 року. А ось Україна найближчої зими може зіткнутися з дефіцитом дизпалива. Все тому, що його в Європі не вистачає. В такому разі українським водіям доведеться використовувати просте пальне. Тому автомобілістам варто приготуватися до морозів.