Подорожает ли топливо в ноябре: прогнозы эксперта

Читайте в материале ТСН.ua, чего следует ожидать от цен на топливо в ноябре 2022 года.

Сергей Куюн, руководитель консалтинговой группы А-95, рассказал, будут ли цены на топливо в Украине расти в последний осенний месяц 2022 года.

Он отметил, что значительного роста стоимости горючего украинцам ожидать не следует. Ведь такое удорожание не выгодно ни операторам украинского топливного рынка, ни европейским поставщикам.

Если цена повысится, это автоматически снизит спрос на бензин, дизель или автогаз. Поэтому заработать в таких же объемах как в октябре не удастся. Как итог, поставщики в таком случае не только потеряют деньги. Значительно увеличится и срок хранения горючего в хранилищах.

Сергей Куюн заметил: " Сегодня мы видим, что мир объединился и пытается удерживать цены на рынке. Повышение цен создает дискомфорт конечным потребителям, и они начинают экономить на покупке горючего ".

Сколько стоит топливо на украинском рынке сегодня

Средняя стоимость бензина А-95+ в Украине сегодня составляет около 50,05 грн/литр. Бензин А-95 продают в среднем за 49,30 грн/литр, а бензин А-92 – за 47,84 грн/литр. Дизтопливо украинцы могут приобрести за 53,74 грн/литр, а автогаз – за 28,34 грн/литр. Все данные можно найти на портале Auto.ria:

Сколько стоит топливо на украинском рынке сегодня / Фото: ТСН.ua

Напомним, в США назревает кризис дизельного горючего. Ведь запасы этого ресурса сейчас находятся на самом низком уровне с 1993 года. А вот Украина в ближайшую зиму может столкнуться с дефицитом дизтоплива. Все потому, что его в Европе не хватает. В таком случае украинским водителям придется использовать простое топливо. Поэтому автомобилистам стоит будет приготовиться к морозам.