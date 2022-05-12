Феномен війни. Мосейчук - Арестович - Фейгін

78 днів війни. Щовечора. Величезна армія українців та росіян мають звичку дивитися воєнний щоденник. Формат народжений війною. Формат-феномен. Ніколи до і, мабуть, ніколи після не вдасться встановити рекорд дивлення в он-лайні на цифрі півмільйона. Олексій Арестович та Марк Фейгін - один із феноменів цієї війни.

00:00 Олексій Арестович, Марк Фейгін

1:10 Як почала співпраця

5:00 Чому обрали такий формат

11:10 Фейгін: проти Арестовича у Росії запустили пропагандистську машину

14:13 Чому їх контент такий популярний

16:00 Як Арестовичу вдається заспокоювати мільйони людей

19:51 Чи домовляються про що говоритимуть в ефірі

23:38 Чому Арестович чхає під час ефірів

26:25 Про сказану в ефірі фразу «Провтикали Херсон»

30:34 Арестович про те, чому Зеленський вирішив залишитися в Києві, коли почалася війна

38:58 Де був Єрмак у перші дні війни

43:19 Фейгін про своє місцеперебування

45:00 Н. Мосейчук про випадок у Берліні

48:20 Фейгін про поведінку росіян за кордоном

51:10 Якою має бути опозиція у Росії

55:00 Арестович про те, як нам співіснувати з росіянами

1:00:20 Арестович: я не вірю, що всі росіяни мають якусь генетичну ваду, вони зомбовані

1:01:00 Фейгін про свої плани після перемоги, за яких умов повернеться у Росію

1:07:49 Що робитиме після перемоги Арестович