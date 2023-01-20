Китайський Новий рік 2023: дата, традиції святкування і привітання

Не у всіх країнах Новий рік приходить 1 січня. Наприклад, унікальні новорічні традиції Китаю відомі на увесь світ. Коли святкуємо Китайський Новий рік 2023 — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Китайський Новий рік 2023: дата початку і кінця

В Китаї Новий рік за традицію починається не так, як в Україні чи в більшості інших країн світу. Дату щороку визначають за місячним календарем, тому завжди відрізняється. Наступний рік у Китаї починається в другий молодик після зимового сонцестояння. Тому 2023 року Китайський Новий рік прийде 22 січня і закінчиться 9 лютого 2024 року. А за київським часом Новий рік в Китаї буде о 18:00 21 січня.

Святкування в Китаї відбувається цілий тиждень — від 21 до 27 січня. Всі ці дні є державними вихідними. В ці дати часто в Китаї великі пробки на дорогах, банки та багато магазинів не працюють. Тому китайці завжди враховують цей факт, коли готуються до святкування.

Історія свята

Китайський Новий рік: історія свята / Фото: Pexels

В Китаї існує одна цікава легенда, яка пов'язана з Новим роком. Згідно з нею двічі на рік тут з'являлося чудовисько Нянь, яке всі інші дні спало на дні моря. Коли чудовисько виходило на сушу, завжди приносило з собою сильні руйнування, біди та нещастя. А ще Нянь вбивав худобу та грабував будинки місцевих жителів.

Одного разу, коли Нянь, як зазвичай, увірвався в село, то побачив дітей в червоному одязі. Чудовисько сильно їх злякалося. Тому відтоді китайці почали відлякувати злих духів ліхтариками, феєрверками і одягом червоного кольору.

У Китаї Новий рік символізує початок весни. За їхніми уявленнями з цього часу починає відроджуватися природа, розквітати життя.

Звичаї та традиції Китайського Нового року

Як святкують Китайський Новий рік / Фото: Pexels

В Китаї прийнято дуже яскраво і шумно зустрічати Новий рік. Тому тут завжди можна побачити багато хлопавок, феєрверків, ліхтариків. Люди танцюють просто на вулиці, веселяться. Проводяться маскаради. Щасливим в це свято вважається саме червоний колір, тому саме в нього прикрашають всі будинки. А дітям часто дарують гроші у червоних конвертах.

В середньому святкування Китайського Нового року триває близько 2 тижнів. Перед цим великим святом кожен китаєць прибирає в своєму будинку, а напередодні вся сім'я збирається за святковим столом. Збираються на вечерю всі родичі. В новорічну ніч традиційно не сплять допізна, запускають феєрверки. А після свята всі обов'язково роблять підношення до предків і їдять особливі рисові пиріжки.

Китайський Новий рік 2023: картинки і привітання

З кожною миттю давайте зустрічати Новий рік із великою кількістю позитивних надій, радощів і впевненості в щасливе майбутнє. З новим роком!

Китайський Новий рік: картинки / Фото: ТСН.ua

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Коли зима вже закінчується,

І подекуди підтанув лід,

Але поспішаємо всім народом

Зустрічати Китайський Новий рік.

Здоров’я, щастя і надію,

Нехай у ваш дім швидше несе,

І буде краще все, ніж раніше,

У цей Новий рік!

Китайський Новий рік: картинки / Фото: ТСН.ua

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Відправляю вам багато добрих побажань на майбутній рік. Але не забувайте і чудові моменти, які трапилися з вами в минулому році.

Китайський Новий рік: картинки / Фото: ТСН.ua

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Новий рік, Новий рік!

Щастя Вам на цілий рік,

Ще здоров’я і добра,

Хай святкує вся сім’я!

Будьте Ви завжди здорові,

Хай пригоди будуть нові,

Нові враження і люди,

Хай цей рік щасливим буде!

Китайський Новий рік: картинки / Фото: ТСН.ua

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У цей Новий рік прийміть рішення викорінити гнітючі думки з вашого розуму. Просто подумайте про майбутнє з оптимізмом. Вдалого Нового Року.

Китайський Новий рік: картинки / Фото: ТСН.ua

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Я хочу привітати Вас

З Новим Роком, але Китайським!

Побажати хочу, друзі

Багато радості і щастя!

Нехай Китайский Новий Рік

Вам удачу принесе.

І здоров’я, і багато любові.

І, звичайно, краси!

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