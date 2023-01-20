Китайский Новый год 2023: дата, традиции празднования и поздравления

Не во всех странах Новый год приходит 1 января. К примеру, уникальные новогодние традиции Китая известны на весь мир. Когда празднуем Китайский Новый год 2023 – читайте в материале ТСН.ua.

Китайский Новый год 2023: дата начала и конца

В Китае Новый год по традиции начинается не так, как в Украине или в большинстве других стран мира. Дату каждый год определяют по лунному календарю, поэтому всегда отличается. Следующий год в Китае начинается во второй новолуние после зимнего солнцестояния. Поэтому 2023 Китайский Новый год придет 22 января и закончится 9 февраля 2024 года. А по киевскому времени Новый год в Китае будет в 18:00 21 января.

Празднование в Китае проходит целую неделю – от 21 до 27 января. Все эти дни являются государственными выходными. В эти даты часто в Китае большие пробки на дорогах, банки и многие магазины не работают. Поэтому китайцы всегда учитывают этот факт, когда готовятся к празднованию.

История праздника

Китайский Новый год: история праздника / Фото: Pexels

В Китае существует одна интересная легенда, связанная с Новым годом. Согласно ему дважды в год здесь появлялось чудовище Нянь, которое все остальные дни спало на дне моря. Когда чудовище выходило на сушу, приносило с собой сильные разрушения, беды и несчастья. А еще Нянь убивал скот и грабил дома местных жителей.

Однажды, когда Нянь, как обычно, ворвался в деревню, увидел детей в красной одежде. Чудовище сильно их испугалось. Поэтому с тех пор китайцы начали отпугивать злых духов фонариками, фейерверками и одеждой красного цвета.

В Китае Новый год символизирует начало весны. По их представлениям отныне начинает возрождаться природа, расцветать жизнь.

Нравы и традиции Китайского Нового года

Как празднуют Китайский Новый год / Фото: Pexels

В Китае принято очень ярко и шумно встречать Новый год. Поэтому здесь всегда можно увидеть много хлопушек, фейерверков, фонариков. Люди танцуют прямо на улице, веселятся. Проводятся маскарады. Счастливым в этот праздник считается красный цвет, поэтому именно у него украшают все дома. А детям часто дарят деньги в красных конвертах.

В среднем празднование Китайского Нового года длится около 2 недель. Перед этим большим праздником каждый китаец убирает у себя дома, а накануне вся семья собирается за праздничным столом. Собираются на ужин все родственники. В новогоднюю ночь традиционно бодрствуют допоздна, запускают фейерверки. А после праздника все обязательно делают подношение к предкам и едят особые рисовые пирожки.

Китайский Новый год 2023: картинки и поздравления

С каждым мгновением давайте встречать Новый год с большим количеством положительных надежд, радостей и уверенности в счастливом будущем. С новым годом!

Китайский Новый год: картинки / Фото: ТСН.ua

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Всем в Китайский Новый год

Жить желаю без хлопот,

В море радости купаться,

Жизнью райской наслаждаться,

Не грустить, не унывать,

Дружно праздник отмечать!



И на нотке позитивной

Жизни Вам желаю стильной,

Жизнерадостной, красивой —

Одним словом, лишь счастливой!

В Новый Год желаю я:

"Будьте счастливы, друзья!"

Китайский Новый год: картинки / Фото: ТСН.ua

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Отправляю вам много хороших пожеланий на будущий год. Но не забывайте и отличные моменты, которые случились с вами в прошлом году.

Китайский Новый год: картинки / Фото: ТСН.ua

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Новый год — любимый праздник —

Можно много раз встречать.

Так традицию Китая

Отчего не поддержать?



Пустим огненных драконов,

Зафигачим фейерверк...

С Новым вас китайским годом

Поздравляю всех-всех-всех!

Китайский Новый год: картинки / Фото: ТСН.ua

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В этот Новый год примите решение искоренить удручающие мысли из вашего ума. Просто подумайте о будущем с оптимизмом. Удачного Нового Года.

Китайский Новый год: картинки / Фото: ТСН.ua

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Пускай китайский Новый год

Подарит радость и веселье,

И принесет большой доход,

Чтоб жизнь дарила наслаждение!



Желаю счастья, процветания,

Чтобы удача вслед летела!

Пусть исполняются желания,

Чтоб сердце сладко всегда пело!

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