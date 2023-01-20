Китайский Новый год 2023: дата, традиции празднования и поздравления

Не во всех странах Новый год приходит 1 января. К примеру, уникальные новогодние традиции Китая известны на весь мир. Когда празднуем Китайский Новый год 2023 – читайте в материале ТСН.ua.
Китайский Новый год 2023: дата начала и конца
В Китае Новый год по традиции начинается не так, как в Украине или в большинстве других стран мира. Дату каждый год определяют по лунному календарю, поэтому всегда отличается. Следующий год в Китае начинается во второй новолуние после зимнего солнцестояния. Поэтому 2023 Китайский Новый год придет 22 января и закончится 9 февраля 2024 года. А по киевскому времени Новый год в Китае будет в 18:00 21 января.
Празднование в Китае проходит целую неделю – от 21 до 27 января. Все эти дни являются государственными выходными. В эти даты часто в Китае большие пробки на дорогах, банки и многие магазины не работают. Поэтому китайцы всегда учитывают этот факт, когда готовятся к празднованию.
История праздника
В Китае существует одна интересная легенда, связанная с Новым годом. Согласно ему дважды в год здесь появлялось чудовище Нянь, которое все остальные дни спало на дне моря. Когда чудовище выходило на сушу, приносило с собой сильные разрушения, беды и несчастья. А еще Нянь убивал скот и грабил дома местных жителей.
Однажды, когда Нянь, как обычно, ворвался в деревню, увидел детей в красной одежде. Чудовище сильно их испугалось. Поэтому с тех пор китайцы начали отпугивать злых духов фонариками, фейерверками и одеждой красного цвета.
В Китае Новый год символизирует начало весны. По их представлениям отныне начинает возрождаться природа, расцветать жизнь.
Нравы и традиции Китайского Нового года
В Китае принято очень ярко и шумно встречать Новый год. Поэтому здесь всегда можно увидеть много хлопушек, фейерверков, фонариков. Люди танцуют прямо на улице, веселятся. Проводятся маскарады. Счастливым в этот праздник считается красный цвет, поэтому именно у него украшают все дома. А детям часто дарят деньги в красных конвертах.
В среднем празднование Китайского Нового года длится около 2 недель. Перед этим большим праздником каждый китаец убирает у себя дома, а накануне вся семья собирается за праздничным столом. Собираются на ужин все родственники. В новогоднюю ночь традиционно бодрствуют допоздна, запускают фейерверки. А после праздника все обязательно делают подношение к предкам и едят особые рисовые пирожки.
Китайский Новый год 2023: картинки и поздравления
С каждым мгновением давайте встречать Новый год с большим количеством положительных надежд, радостей и уверенности в счастливом будущем. С новым годом!
***
Всем в Китайский Новый год
Жить желаю без хлопот,
В море радости купаться,
Жизнью райской наслаждаться,
Не грустить, не унывать,
Дружно праздник отмечать!
И на нотке позитивной
Жизни Вам желаю стильной,
Жизнерадостной, красивой —
Одним словом, лишь счастливой!
В Новый Год желаю я:
"Будьте счастливы, друзья!"
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Отправляю вам много хороших пожеланий на будущий год. Но не забывайте и отличные моменты, которые случились с вами в прошлом году.
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Новый год — любимый праздник —
Можно много раз встречать.
Так традицию Китая
Отчего не поддержать?
Пустим огненных драконов,
Зафигачим фейерверк...
С Новым вас китайским годом
Поздравляю всех-всех-всех!
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В этот Новый год примите решение искоренить удручающие мысли из вашего ума. Просто подумайте о будущем с оптимизмом. Удачного Нового Года.
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Пускай китайский Новый год
Подарит радость и веселье,
И принесет большой доход,
Чтоб жизнь дарила наслаждение!
Желаю счастья, процветания,
Чтобы удача вслед летела!
Пусть исполняются желания,
Чтоб сердце сладко всегда пело!
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