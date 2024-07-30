На фронті відбулося 117 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Триває запекла боротьба з ворогом.
Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 29.07.2024 щодо російського вторгнення.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
На цей час відбулося 117 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог був активним на Курахівському і Торецькому напрямках.
Протягом доби противник завдав по території України ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 82 авіаційних удари (задіяв, зокрема 91 КАБ), використав для ураження 459 дронів-камікадзе. Здійснив 3467 обстрілів позицій наших військ.
Нагадаємо, воїни ЗСУ відверто розповіли про тактику та наступ окупантів на Запоріжжі. За їхніми словами, на Роботинському напрямку постійно працює російська артилерія, кажуть воїни ЗСУ. Ільченкове і Солодка Балка — тимчасово загарбані рашистами українські села на Запоріжжі, що нині перебувають в оперативному ворожому тилу. Саме звідти стріляє московитська арта.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Окупанти посилюють укріплення на Запоріжжі!
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