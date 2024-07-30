На фронті відбулося 117 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 29.07.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

На цей час відбулося 117 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог був активним на Курахівському і Торецькому напрямках.

Протягом доби противник завдав по території України ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 82 авіаційних удари (задіяв, зокрема 91 КАБ), використав для ураження 459 дронів-камікадзе. Здійснив 3467 обстрілів позицій наших військ.

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Нагадаємо, воїни ЗСУ відверто розповіли про тактику та наступ окупантів на Запоріжжі. За їхніми словами, на Роботинському напрямку постійно працює російська артилерія, кажуть воїни ЗСУ. Ільченкове і Солодка Балка — тимчасово загарбані рашистами українські села на Запоріжжі, що нині перебувають в оперативному ворожому тилу. Саме звідти стріляє московитська арта.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Окупанти посилюють укріплення на Запоріжжі!

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