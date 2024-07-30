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Ворог просунувся вперед біля значної кількості населених пунктів - Deep State

Ворог просунувся вперед біля значної кількості населених пунктів - Deep State

Окупанти намагаються просунутися вперед / Фото: Associated Press

Мапа бойових дій оновлена.

Військові оглядачі оновили мапу бойових дій на фронті.

Про це інформує аналітичний Telegram-канал Deep State. 

"Мапу оновлено", - йдеться у повідомленні. 

Так, ворог просунувся біля Спірного, Роздолівки, Тимофіївки, Прогресу, Костянтинівки, в Північному та Залізному.

"Оновлено район Желанного", - читаємо у повідомленні аналітиків. 

Нагадаємо, воїни ЗСУ відверто розповіли про тактику та наступ окупантів на Запоріжжі. За їхніми словами, на Роботинському напрямку постійно працює російська артилерія, кажуть воїни ЗСУ. Ільченкове і Солодка Балка — тимчасово загарбані рашистами українські села на Запоріжжі, що нині перебувають в оперативному ворожому тилу. Саме звідти стріляє московитська арта.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Окупанти посилюють укріплення на Запоріжжі!

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