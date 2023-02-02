"Дія" тимчасово не повідомлятиме про штрафи за порушення ПДР: у чому причина

Повідомлення про штрафи за порушення правил дорожнього руху не надходитимуть у "Дію" протягом кількох днів.

Про це інформує Національна поліція України.

"Сьогодні оплата штрафів автофіксації переходить на нові реквізити, які залежатимуть від місця правопорушення. Це означає, що кошти тепер надходитимуть у місцеві бюджети, а не один рахунок, як раніше", - йдеться в повідомленні.

Щойно завершиться доопрацювання, штрафи знову відображатимуться в застосунку, навіть отримані в період, поки сервіс недоступний.

А поки що можна скористатися альтернативними методами сплати:

Перейти за посиланням, що міститься в QR-коді, розміщеному на лицьовому боці постанови;

Скористатись чат-ботом в телеграм @ShtrafyPDRbot;

Внести кошти за допомогою електронних платіжних систем та сервісів, які функціонують відповідно до законодавства України;

Сплатити штраф особисто в установах банків України.

Також иожна використати платіжні інструменти на офіційному сайті МВС, у онлайн-сервісі "Електронний кабінет водія", а таккож у мобільному застосунку "Штрафи ПДР":

Раніше ТСН.uа повідомляв, що в Україні запровадили штрафи до 3400 гривень за популярні порушення ПДР.

Олексій Білошицький про порушення ПДР та камери відеофіксації

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