Роумінг Київстар: де українці відпочивали найбільше

Незважаючи на обмеження через COVID-19, українці у 2021 році активніше подорожували за кордон.

Київстар проаналізував як абоненти користувалися послугами роумінгу та склав рейтинг найпопулярніших країн для подорожей.

У грудні 2021 року у п’ятірку найпопулярніших країн, куди подорожували абоненти Київстар, увійшли:

Польща – відвідало на 76% більше абонентів, ніж у грудні 2020;

Єгипет – на 51% більше;

Німеччина – на 80% більше;

Угорщина – на 40% більше;

Туреччина – на 34% більше.

Протягом 2021 року географія закордонних подорожей абонентів Київстар розширювалася. У порівнянні з 2020 роком кількість українських туристів у Чорногорії та Боснії й Герцеговині зросла в 6 разів, у Грузії в 5 разів, а на Мальдівах й Домінікані у 4 рази.

"Наші клієнти починають все активніше подорожувати світом. За минулий рік кількість абонентів, хто був за кордоном, зросла на 20%. Тому й ми не зупинялися у розвитку продуктів для конформно спілкування в роумінгу. Запустили додатки, за які не списуємо мегабайти. Це онлайн карти, туристичні сервіси та месенджери, навіть для голосових дзвінків. Та ще в 16 країнах запустили 4G для роумінгу", - прокоментував Олександр Галушко, керівник департаменту додаткових послуг та операторських відносин Київстар.

Загалом 4G сьогодні працює у 84 країнах світу для абонентів Київстар. Й вони починають активніше користуватися мобільним інтернетом у роумінгу. У 2021 наші клієнти використовували у середньому 700 Мб. Це майже на 25% більше, ніж у 2020.

Цікаво, що 15% всього дата-трафіку, який використали абоненти у роумінгу, припав саме на нетарифіковані сервіси. Безлім на додатки є як у звичайних тарифах, так і в пакетах Ідеального роумінгу, в яких значно менша вартість кожної послуги. Наприклад, в Польщі мегабайт мобільного інтернету коштує лише 0,1 грн, а хвилина дзвінків 1 грн. Замовити пакет Ідеального роумінгу можна в додатку Мій Київстар, на сайті оператора або по коду *505#.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що обслуговує 26,3 млн абонентів мобільного зв’язку і 1,2 млн абонентів фіксованого інтернету. Компанія надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій. Мережа 4G Київстар доступна на території з 90% населення. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).Київстар 24 роки працює в Україні, і є № 1 платником податків у галузі зв’язку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.