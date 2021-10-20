Ще сім областей можуть потрапити до "червоної" зони: список

Ще сім областей можуть потрапити до "червоної" зони: список

Очільник Мінрегіону Олексій Чернишов закликав громади посилювати протиепідемічні заходи та нарощувати темпи вакцинації, щоб уникнути "червоної" зони.

Крім Сумської області, яка переходить до "червоної" зони 23 жовтня, "червоними" можуть стати ще сім областей, якщо там не посилять протиепідемічні заходи.

Про це розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За його словами, до "червоної" зони можуть потрапити:

Житомирська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Рівненська,

Хмельницька,

Чернігівська області.

Чернишов закликав громади посилювати протиепідемічні заходи та нарощувати темпи вакцинації, щоб уповільнити зростання захворюваності на COVID-19.

"Епідемічна ситуація вимагає максимальної консолідації зусиль центральної влади та органів місцевого самоврядування. Показник захворюваності, на жаль, щоденно зростає. Кількість госпіталізацій та важких випадків — дуже висока. 94% пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19 за тиждень, були не вакциновані. Масова вакцинація у всьому світі покликана допомогти уникнути критичних ситуацій та зберегти життя людей", — зазначив міністр.

Вакцинація чи реанімація: фоторепортаж із COVID-стаціонару, реанімації та пацієнтами, яким привозять кисень (30 фото)

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, що станом на 20 жовтня у "червоній" зоні перебуває п'ять областей. 23 жовтня до списку приєднається Сумщина.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання