Еще семь областей могут попасть в "красную" зону: список

Глава Минрегиона Алексей Чернышев призвал громады усиливать противоэпидемические мероприятия и наращивать темпы вакцинации, чтобы избежать "красной" зоны.
Кроме Сумской области, которая переходит в "красную" зону 23 октября, "красными" могут стать еще семь областей, если там не усилят противоэпидемические мероприятия.
Об этом рассказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.
По его словам, в "красную" зону могут попасть:
- Житомирская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Хмельницкая,
- Черниговская области.
Чернышев призвал громады усиливать противоэпидемические мероприятия и наращивать темпы вакцинации, чтобы замедлить рост заболеваемости COVID-19.
"Эпидемическая ситуация требует максимальной консолидации усилий центральной власти и органов местного самоуправления. Показатель заболеваемости, к сожалению, ежедневно растет. Количество госпитализаций и тяжелых случаев — очень высокое. 94% пациентов, которых госпитализировали с COVID-19 за неделю были не вакцинированы. Массовая вакцинация во всем мире призвана помочь избежать критических ситуаций и сохранить жизни людей", — отметил министр.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, что по состоянию на 20 октября в "красной" зоне находится пять областей. 23 октября к списку присоединится Сумщина.
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