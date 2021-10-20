Еще семь областей могут попасть в "красную" зону: список

Еще семь областей могут попасть в "красную" зону: список

Глава Минрегиона Алексей Чернышев призвал громады усиливать противоэпидемические мероприятия и наращивать темпы вакцинации, чтобы избежать "красной" зоны.

Кроме Сумской области, которая переходит в "красную" зону 23 октября, "красными" могут стать еще семь областей, если там не усилят противоэпидемические мероприятия.

Об этом рассказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

По его словам, в "красную" зону могут попасть:

Житомирская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Ровенская,

Хмельницкая,

Черниговская области.

Чернышев призвал громады усиливать противоэпидемические мероприятия и наращивать темпы вакцинации, чтобы замедлить рост заболеваемости COVID-19.

"Эпидемическая ситуация требует максимальной консолидации усилий центральной власти и органов местного самоуправления. Показатель заболеваемости, к сожалению, ежедневно растет. Количество госпитализаций и тяжелых случаев — очень высокое. 94% пациентов, которых госпитализировали с COVID-19 за неделю были не вакцинированы. Массовая вакцинация во всем мире призвана помочь избежать критических ситуаций и сохранить жизни людей", — отметил министр.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, что по состоянию на 20 октября в "красной" зоне находится пять областей. 23 октября к списку присоединится Сумщина.

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