В Запорожье вакцинировать против коронавируса начали на рынках города

В Запорожье вакцинировать против коронавируса начали на рынках города

За пол дня мобильная группа из двоих медработников привила 90 человек.

На рынках Запорожья начали вакцинировать от COVID-19. Прививки могут получить как работники рынков, так и посетители.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Для проведения прививок на Крытом рынке выделили отдельную комнату. За пол дня мобильная группа из двоих медработников прививала 90 человек: 60 получили дозу Pfizer и 30 — CoronaVac.

Прививки делали как работникам рынка, так и всем желающим.

"Поскольку везде коллапс, нельзя сделать нормально прививки. Стоять в очереди страшно, не факт, что там стоят здоровые люди. А здесь быстро", — рассказала посетительница рынка Маргарита Тимофеева.

Вакцинацию населения также будут проводить и для работников других коммунальных рынков. На очереди у мобильной бригады рынок "Соцгородка" и Центральный.

Напомним, что записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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