В Британии монетный двор будет превращать старые телефоны на золотые слитки

В Британии монетный двор будет превращать старые телефоны на золотые слитки

Новейшая технология позволяет получать при комнатной температуре золото чистой 999,9 пробы.

Королевский монетный двор планирует внедрить в Великобритании первую в мире технологию утилизации золота из электронных отходов. Драгоценный металл будут добывать из старых телефонов и ноутбуков.

Об этом сообщает ВВС.

В соответствии с заключенным соглашением с канадским предприятием Excir, на монетном дворе собираются восстанавливать более 99% золота из плат на электронных устройств. Химическим способом драгоценные металлы добываются за считанные секунды. Процесс происходит при комнатной температуре, что позволяет отказаться от услуг плавильных заводов.

Технологию уже протестировали на монетном дворе, получив золото чистой 999,9 пробы. Изобретение Excir также позволяет добывать палладий, медь и серебро.

"Сырья" для добычи драгоценных металлов более чем достаточно. На международном форуме по обращению с отходами электроники подсчитали, что в этом году накопилось 57 млн тонн отходов от электроники. До 2030 года это количество достигнет 74 миллионов тонн — это почти вдвое больше, чем образовалось за последние десять лет.

По оценкам специалистов, менее пятой части электронных отходов перерабатывается.

Исполнительный директор монетного двора Энн Джессопп заявила, что эта технология поможет "действительно повлиять на одну из крупнейших экологических проблем мира".

Напомним, в Украине насчитывается более 30 000 свалок, общая площадь которых равна территории окупованного Донбасса. Ежегодно экологи насчитывают более 500 млн гривен убытков от их деятельности.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку