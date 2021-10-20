У Британії монетний двір перетворюватиме старі телефони на золоті злитки

Новітня технологія дозволяє отримувати при кімнатній температурі золото чистої 999,9 проби.

Королівський монетний двір планує впровадити у Великій Британії першу в світі технологію утилізації золота з електронних відходів. Дорогоцінний метал будуть добувати зі старих телефонів і ноутбуків.

Про це повідомляє ВВС.

Відповідно до укладеної угоди з канадським підприємством Excir, на монетному дворі збираються відновлювати понад 99% золота з плат на електронних пристроїв. Хімічним способом дорогоцінні метали видобуваються за лічені секунди. Процес відбувається при кімнатній температурі, що дозволяє відмовитися від послуг плавильних заводів.

Технологію уже протестували на монетному дворі, отримавши золото чистої 999,9 проби. Винахід Excir також дозволяє добувати паладій, мідь і срібло.

“Сировини” для видобутку дорогоцінних металів більш, ніж достатньо. На міжнародному форумі щодо поводження із відходами електроніки підрахували, що цього року накопичилося 57 мільйонів тонн відходів від електроніки. До 2030 року ця кількість досягне 74 мільйонів тонн - це майже вдвічі більше, ніж утворилося за останні десять років.

За оцінками спеціалістів, менше п’ятої частини електронних відходів переробляється .

Виконавчий директор монетного двору Енн Джессопп заявила, що ця технологія допоможе "справді вплинути на одну з найбільших екологічних проблем світу".

Нагадаємо, в Україні налічують понад 30 тисяч сміттєзвалищ, загальна площа яких дорівнює території окупованного Донбасу. Щороку екологи нараховують понад 500 мільйонів гривень збитків від їхньої діяльності.

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