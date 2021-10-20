Україна може відмовитися від імпорту газу: Вітренко назвав терміни

За його словами, зараз опрацьовують кілька сценаріїв збільшення власного видобутку газу

Україна може повністю забезпечити себе газом та відмовитися від його імпорту протягом 5 років.

Про це заявив очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко, йдеться 20 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Енергонезалежність через 5 років

За його словами, зараз опрацьовують кілька сценаріїв збільшення видобутку. Передовсім, це шельф Чорного моря і Юзівське родовище.

"Цієї мети ми можемо досягти протягом 5 років. Успіх залежатиме від трьох факторів. Перший з них - нарощування видобутку газу. Ми маємо потенціал та приклади, що надихають", — зазначив Вітренко.

Чиновник каже, що Україна шукає інвесторів, які готові вкласти гроші в розробки. За майбутні десять років це дозволить збільшити видобуток природного газу майже вдвічі.

Ціна на газ

Сьогоднішню ціну на газ у світі Вітренко називає "божевільною" і обіцяє, що для українських домогосподарств вона залишається торішньою.

"Ми маємо достатньо газу щоб забезпечити всі наші потреби. Минулого року ми відкрили ринок і відмовились від регуляції цін на газ. Ми скористались європейським досвідом. Тож для тих хто уклав угоду, ціна міняється не кожного місяця, а зберігається річна ціна. І тому наші домогосподарства, які уклали цю угоди, коли ціна на газ була набагато нижчою, ніж зараз – залишаться із цією ціною", — запевнив очільник "Нафтогазу".

Новини України: Юрій Вітренко заявив, що держава спроможна забезпечити себе недорогим газом

Біогаз

Крім природного газу Вітренко вбачає перспективи у збільшенні виробництва Україною біогазу.

"Це стале та безпечне для навколишнього середовища рішення. Маємо величезний потенціал для виробництва біогазу, Україна – найбільша за територією країна в Європі. Земля значно дешевша, ніж у Західній Європі, тож у нас є великі можливості для побудови сонячних, вітрових електростанцій та виробництва біомаси. В нас розвинутий сільськогосподарський сектор, що також важливо для виробництва біогазу", — сказав він.

Також очільник "Нафтогазу" наголосив на важливості підвищення енергоефективності.

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