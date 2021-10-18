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"Газпром" не забронював додатковий транзит газу через Україну

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"Газпром" не забронював додатковий транзит газу через Україну

Associated Press

Йдеться, про транзит у листопаді.

Російська компанія "Газпром" не забронювала додаткові потужності щодо транзиту природного газу через Україну на листопад.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на інформацію платформи RBP.

"Оператор ГТС України" в понеділок запропонував під час аукціону транзитні потужності на листопад в обсязі до 9,8 млн куб. м на добу через газорозподільну станцію "Суджа" і до 5,2 млн куб. м на добу через станцію "Сохрановка". Але за підсумками аукціону вони залишилися незатребуваними. Торги пройшли в додаток до бронювання на основі чинного контракту на прокачку 40 млрд куб. м в рік.

"Газпром" також забронював на листопад 31,4 млн куб. м на добу із запропонованих на аукціоні 89 млн куб. м на добу потужностей щодо прокачування газу трубопроводом "Ямал - Європа" через Польщу.

Як повідомлялося, угорський уряд 27 вересня ухвалив рішення про підписання контракту з російським "Газпромом" на постачання газу. Документ між "Газпромом" і MVM CEEnergy Ltd уклали терміном на 15 років - до 2036 року. Утім, він має можливість перегляду умов через десять років. За угодою, Росія щорічно відвантажуватиме Угорщині 4,5 млрд кубометрів палива через Сербію та Австрію: 3,5 млрд кубометрів через територію Сербії, мільярд кубометрів - через Австрію.

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