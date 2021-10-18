"Газпром" не забронировал дополнительный транзит газа через Украину

Речь идет, о транзите в ноябре.

Российская компания "Газпром" не забронировала дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на ноябрь.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию платформы RBP.

"Оператор ГТС Украины" в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на ноябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и в 5,2млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронирования на основе действующего контракта на прокачку 40 млрд куб. м в год.

"Газпром" также забронировал на ноябрь 3,14 млн куб. м в сутки из предложенных на аукционе 89 млн куб. м в сутки мощностей по прокачке газа по трубопроводу "Ямал — Европа" через Польшу.

Как сообщалось, венгерский правительство 27 сентября принял решение о подписания контракта с российским "Газпромом" на поставку газа. Документ между "Газпромом" и MVM CEEnergy Ltd заключили сроком на 15 лет — до 2036 года. Впрочем, он имеет возможность пересмотра условий через десять лет. По соглашению, Россия ежегодно отгружать Венгрии 4500000000 кубометров топлива через Сербию и Австрию: 3500000000 кубометров через территорию Сербии, миллиард кубометров — через Австрию.

Новости мира: Россия будет отгружать Венгрии газ в обход Украины

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