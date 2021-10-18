У Кривому Розі, щоб дістати коня із труби, задіяли будівельний кран

У Кривому Розі, щоб дістати коня із труби, задіяли будівельний кран

Тварину діставали гуртом і за допомогою крану.

У Кривому Розі кінь потрапив у пастку, провалившись у металеву трубу. Тварину діставали рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Сьогодні, 18 жовтня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мальовничій у Кривому Розі кінь впав у яму та не може самостійно вибратись.

На місце прибули рятувальники. Вони встановили, що кінь задніми ногами провалився у металеву трубу діаметром 1 метр і завглибшки два метри, вкопану в землю.

"Аби підняти важку тварину, довелось залучити автокран одного з місцевих підприємств. Згуртувавшись, присутні, за допомогою лебідки та пожежних рукавів, звільнили знесилену тварину з пастки та передали стурбованій власниці", - повідомляють у пресслужбі ДСНС.

Нагадаємо, що проспекті Науки у місті Харкові коні розбили копитами скляну зупинку.

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