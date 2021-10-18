У Кривому Розі, щоб дістати коня із труби, задіяли будівельний кран

Тварину діставали гуртом і за допомогою крану.
У Кривому Розі кінь потрапив у пастку, провалившись у металеву трубу. Тварину діставали рятувальники.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Сьогодні, 18 жовтня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мальовничій у Кривому Розі кінь впав у яму та не може самостійно вибратись.
На місце прибули рятувальники. Вони встановили, що кінь задніми ногами провалився у металеву трубу діаметром 1 метр і завглибшки два метри, вкопану в землю.
"Аби підняти важку тварину, довелось залучити автокран одного з місцевих підприємств. Згуртувавшись, присутні, за допомогою лебідки та пожежних рукавів, звільнили знесилену тварину з пастки та передали стурбованій власниці", - повідомляють у пресслужбі ДСНС.
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